Milostná rošáda se odehrála v okrese Bossier ještě v roce 2014, kdy si Brandon Coker a Michael Golden uvědomili, že vlastně milují manželku svého kolegy. Tužba byla opětovaná, tedy Cokerova žena se zamilovala do Goldena, zatímco Goldenova choť do Cokera. A tak se po konzultaci se svými protějšky oba strážci zákona a pořádku dohodli na výměně rodin a bydlišť.

Když se ale o výměně, nestvrzené rozvody a sňatky, dozvěděl šerif Charles Owens, byl šokován. Pak sáhl po služebním předpisu, který strážcům zákona v Bossier nařizuje nedopustit se „žádného nezákonného, nemorálního či neslušného chování“, a dal oběma mužům lhůtu, do kdy si buď měli dát rodinné záležitosti do pořádku, anebo se rozloučit se zaměstnáním. Mezitím se měli vrátit do svých domovů, než se rozvedou.

Oba se ale podle AFP rozhodli raději uposlechnout hlas svého srdce než pokyn nadřízeného. Jakmile přišli o práci, obrátili se na soud se žalobou, opírající se o první dodatek ústavy, zaručující právo svobodně se spolčovat.

Prvoinstanční a následně i odvolací soud ale rozhodly, že na sexuální vztahy mezi dospělými lze i v případě oboustranného souhlasu pohlížet jinak, pokud dotyční jsou příslušníky pořádkových sil. Zákon totiž neskýtá žádné „právo“ na vztahy znevažující manželství, uvedli v květnu tři soudci odvolacího soudu v New Orleansu. Nejvyšší soud ve Washingtonu v pondělí odmítl celou záležitost znovu posuzovat, čímž zamítl poslední odvolání bývalých šerifových zástupců.