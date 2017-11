Děti na Sibiři nezastaví v chození do školy ani padesátistupňový mráz

Stěžujete si na sychravé a studené počasí? Co by teprve měli říkat obyvatelé vesnice Ojmjakon, která je považována za nejstudenější místo na Zemi obydlené lidmi. Teplota tam v těchto dnech padá až k 50 stupňům pod nulou. To stále není dost, aby děti nemusely chodit do školy.