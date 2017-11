Muž, který v těchto dnech skonal, odešel do důchodu v září. Bylo mu 94 let, přesto na svou práci nedal dopustit. „Užívám si tuhle práci a potkávání se s různými lidmi. Je skvělé, když se vám svěřují se svými příběhy,“ svěřil se BBC Buttress těsně před svým odchodem do důchodu.

Buttress pracoval od svých třinácti let. To nastoupil do dolů u vesnice Hafodyrynys. Jenže brzy se malý kluk ukázal jako nadbytečný, a tak si Buttress pokoušel hledat práci jinde. Nikde v okolí nebylo místo a chlapec získal další zaměstnání až v 300 kilometrů vzdáleném Birminghamu.

Otec Buttressovi koupil kolo, na kterém do mladík do práce jezdil. Cestu domů absolvoval vždy jednou týdně a zabrala mu dva dny. „Na noc jsem spával v křoví,“ se smíchem vzpomínal na své mládí čilý stařík.

Po válce si nakonec našel práci v rodném kraji a vystřídal několik zaměstnání od strojvůdce parní lokomotivy až po dělníka v továrně na výrobu nylonu. V roce 1981 získal Buttress ve svých 59 letech místo v supermarketu v Cwmbranu, kde vystřídal několik pozic od sběrače vozíků, doplňovače regálů až po oficiálního vítače zákazníků.

Bez práce si život představit nedokázal

Do důchodu poprvé odešel v pětašedesáti, jenže po šesti týdnech se objevil v kanceláři prodejny a žádal místo zpět. „Bez práce jsem se cítil ztracený... Prostě jsem musel zpět,“ uvedl. A tak se Butress opět vrátil.

V roce 2015 Reg pravděpodobně získal i titul nejstaršího Santy.

V různých kostýmech rozdával smích a radost zákazníkům a brzy se stal populární postavičkou, kterou znal snad každý v Cwmbranu. Kromě práce miloval ještě rugby a svou rodinu, životní elán neztratil ani po smrti milované manželky Gwendoline před dvěma roky, se kterou žil 65 let.

„Reg byl milovaným kolegou a inspirací nám všem. Naše myšlenky jsou v této smutné době s jeho přáteli a rodinou. Bude nám velice chybět,“ uvedl tiskový mluvčí Sainsbury´s v okamžiku, když vyšla najevo smutná zpráva. V práci strávil Reg Buttress celkem 81 dlouhých let.