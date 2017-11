Vše začalo 12. listopadu v pozdních nočních hodinách v jedné z vesnic v okrese Sarajpur ve státě Čhattísgarh. Osmnáctičlenné stádo slonů vniklo na pole vesničanů a chystalo se jim vyplenit úrodu.

Vesničany probudil hluk, ihned proto zapálili pochodně a snažili se početné stádo vyhnat. To se jim podařilo, vystrašení sloni začali utíkat zpět do lesů, jedna z dospělých samic si však při úprku nevšimla vyschlé studny a spadla do ní.

Zbytek stáda zůstal nejdřív nad šestimetrovou studnou stát a zdálo se, že uvázlou samici nehodlá opustit.

Vesničané o pádu slona informovali příslušné úřady, které na místo ihned vyslaly záchranáře. Ti se záchrannou operací začali až na druhý den ráno, kdy se zbytek stáda už vzdálil do lesů.

Úspěšné bylo až alternativní řešení

Nejprve pomocí dvou bagrů vykopali cestu ke studni, slonice si však při pádu zranila přední nohu a vylézt ven bez pomoci nezvládla.

Když pokus skončil nezdarem, záchranáři přivezli dva jeřáby, slonici omotali zdvihacími pásy a nebohé zvíře vytáhli nahoru. Celkem záchranná operace trvala 36 hodin.

Podle úřadů bude zvíře nejprve ošetřeno a po zotavení by mělo být vypuštěno zpět do lesů.