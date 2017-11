Američanka za pět let vyprodukovala jen sklenici odpadu

Američanka Lauren Singerová se před pěti lety rozhodla, že už má dost odpadu. Všechny plastové věci, jako třeba brčka či jednorázová holítka jí zkrátka už lezly krkem. Rozhodla se proto přejít na životní styl, při kterém nevyprodukuje téměř žádný odpad. A skutečně se jí to povedlo. Za pouhých pět let nasbírala odpad, co se vejde do jedné sklenice, píše agentura Reuters.