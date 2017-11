Pomocí spektrografu ESO/HARPS objevili vědci planetu zhruba o hmotnosti Země. Nachází se u klidné hvězdy Ross 128, pouhých 11 světelných let od našeho Slunce. A co více – disponuje příznivými teplotními podmínkami. Nově nalezené těleso,... Celý článek Druhá Země? Planeta podobné velikosti s příznivými teplotami je 11 světelných let daleko»