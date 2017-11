Rozdíl mezi graffiti a mural artem je v jeho legálnosti. Mural art je umění velkoformátové malby na domy, fasádu, omítku.

„Graffiti v drtivé většině vzniká jako nějaká 'gerilová' akce, která je vyjádřením autora, kdežto mural je o nějaké spolupráci se zadavatelem, majitelem zdi. Je to spojené s větším technickým zázemím a vybavením,“ vysvětlil Novinkám grafik a ilustrátor ze studia DRAWetc. Vladimír Strejček. Dodal, že realizace trvala něco málo přes rok, byla spojena se soutěží pro 40 lidí, kteří byli osloveni v rámci muralové scény z celé Evropy.

Dzia je belgický umělec, který se ujal této zakázky.

FOTO: Novinky

Soutěž vyhrál belgický umělec Dzia, pro něhož to také byla zatím největší zakázka. „Vznikla abstraktní věc, my tomu říkáme rozkvetlá zahrada, je to takový dekor, který z té architektury dělá lidštější věc,“ upřesnil Strejček. Podle něj skupinu čeká další realizace z kraje příštího roku, a to CTP Park na Letišti Václava Havla.

„Cílem projektu CTP ArtWall je vizuálně zpestřit nejen industriální haly i celé průmyslové zóny. Chceme našim halám dát i společenský rozměr. Věříme, že toto naše první a v České republice největší dílo krásně ukazuje propojení vizuálního umění a industriálních parků a bude inspirovat ostatní,“ řekl Novinkám ředitel marketingu CTP Július Hájek.

Na ploše o více než 1600 metrech čtverečních vznikla rozkvetlá zahrada.

FOTO: DRAWetc.

Pomalovaná plocha má přes 1600 metrů čtverečních. Použity byly akrylové spreje, kterých na dílo padlo přes tři tisíce. Projekt takovýchto rozměrů není levnou záležitostí, náklady se pohybují v řádech miliónů korun.