„Vytvářím fotografické manipulace spojováním různých fotografií a vytvářím něco, co ve skutečnosti neexistuje. Místo toho, abych zachycoval moment, tak je to o zachycení myšlenky,“ vysvětluje Švéd Erik Johansson žijící v Praze.

Jako puberťák s obyčejným digitálním foťákem zkoušel nejdříve své nápady na nejbližším okolí. „Zkoušel po přenesení obrázku do počítače osoby vystřihnout a třeba posadit svou sestru na střechu domu. Bylo to hodně experimentování,“ vzpomíná.

Než vznikne kýžený produkt, stráví Johansson hodiny a dny u počítače, kde skládá fotku ze stovek detailů vyfocených zvlášť. Ale podle něho to není jen práce v programu, který umí upravovat snímky. „Než takováto fotografie vznikne, chce to hodně plánování. Abyste dosáhli dobrého výsledku, musíte plánovat hodně dopředu a nafotit hodně dobrých fotografií. Potom už je ta práce v photoshopu jednoduchá, spojujete fotografie jako puzzle.”

Fotografie vzniká spojením stovek snímků.

FOTO: archiv E. Johanssona

K vytvoření fotografie, která ho před deseti lety proslavila na internetu nazvanou Jdi vlastní cestou, mu stačily jen dvě části. Fotograf nejdříve zvěčnil samotnou krajinu z různých úhlů a ve stejném úhlu mu zapózoval kamarád s plachtou.

Výsledkem je, že se uprostřed zelené louky vine do dáli asfaltová silnice, kterou v popředí mladý muž natahuje, jako by to byl kus látky.

Tahle fotografie Erika Johanssona proslavila.

FOTO: Novinky

K vytvoření snímku, kdy na nebi dvě pracovnice vyměňují Měsíc, pomohly Johanssonovi obyčejné lampy. „Přemýšlel jsem o Měsíci, jak to, že každou noc nějak vyjde. Tak jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé, kdybych vytvořil obrázek, kde někdo v podstatě Měsíc vyměňuje. Jako, že to je profese. Takže jsem přivezl auto na pole a přinesl jsem lampy,“ prozradil.

„Položil jsme je různě na pole. Počkal jsem na správný okamžik, když se začalo stmívat a bylo přesně to světlo, co jsem chtěl. Pak jsem fotil různé části z různých úhlů. Měl jsem převleky pro dívky, které také měnily pozice,“ svěřil se Johansson.

Autor má i velmi bujnou fantazii.

FOTO: Novinky

Švédský umělec měl v Česku zatím jen jednu výstavu a to v Uherském Hradišti, další chystá nyní ve rodném Švédsku a ve Spojených Arabských Emirátech. Jeho obrazy jsou k vidění a zakoupení na jeho internetových stránkách.

Ty největší jsou v cenové relaci okolo pěti tisíc eur (128 tisíc korun), ale v nabídce jsou i menší levnější kusy. „Cena se může zdát vysoká, ale je za tím opravdu spousta práce. Vytvořím takových kousků třeba jen šest za rok,” vysvětlil Johansson.

Za jedním snímkem stojí hodiny a dny tvrdé práce.

FOTO: archiv E. Johanssona