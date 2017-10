Video ze zásahu zveřejnil Dustin Fitch z massachusettské policie. Na záznamu je vidět jeho kolega Joe Foglietta, jak se snaží chytit zvíře do kartonové krabice. Králíkovi se do ní ale evidentně moc nechtělo a než se ho tam podařilo dostat, musel se do akce zapojit druhý policista.

Na svém profilu na sociálních sítích policie uvedla, že hlodavec utekl zřejmě z nedalekého parku, kam ho také strážníci odvezli. Králík se však při převozu zachumlal do deky a vůbec se mu nechtělo ven. Strážníci nechali tedy krabici otevřenou a čekali asi deset minut, než se zvíře rozběhlo za svými kamarády v přírodě.