Raketa odstartovala se zásobami jídla, vody a vědeckého vybavení pro Mezinárodní vesmírnou stanici v sobotu. Náklad o váze 2450 kilogramů donesla bez komplikací a astronauti ji posléze podle plánu nasměrovali do atmosféry.

„Obvykle rakety shoří někde v nezalidněných oblastech nad Pacifikem, tohle je poměrně neobvyklé,“ uvedl Hasan Ahmad al-Hariri, šéf Dubajské astronomické skupiny. Dodal, že to byl opravdu krásný pohled na unikátní událost.

Podle al-Haririrho si většina lidí myslela, že jde o meteor ne proto, že by věděli, jak jeho pád vypadá, ale proto, že málokdo by si dokázal představit, že je to raketa. „Většina lidí v tom raději uvidí něco přírodního než výtvor člověka,“ uvedl al-Hariri.