Souboj, který se odehrál v opuštěné výrobní hale v Japonsku, nemohl být vysílán v přímém přenosu, protože byl ve skutečnosti rozložen do několika dní. Skládal se z více kol, mezi nimiž technici obou týmů prováděli na svých strojích opravy.

V zápase nerozhodoval žádný bodovací systém, cílem bylo vyřadit robota na druhé straně z provozu za použití hmotnosti samotného stroje a zbraní. Ty byly podle jednoho ze členů amerického týmu navrženy tak, aby „nepronikly skrz těla robotů, ale aby je dokázaly poškodit“.

Eagle Prime se pohybuje na pásech jako tank, zatímco Kurata jezdí na čtyřech kolech. Útočit na sebe mohly stroje pěstmi, speciálními kleštěmi či kanóny s náboji připomínajícími velké paintballové kuličky.

Robot Kurata je o poznání lehčí a subtilnější.

FOTO: Profimedia.cz

Zda zvítězilo Japonsko, nebo Spojené státy, se ukáže až ve středu v noci. Komentovaný sestřih prvního robotího duelu od čtvrté hodiny ranní bude ke zhlédnutí na účtu společnosti MegaBots na streamovací službě Twitch.

„Pokud ale čekáte akci jako ve filmu Pacific Rim, jen v menším, budete možná trochu zklamáni,“ komentoval to server The Verge. Bojovníci jsou prý poměrně pomalí a jejich pohyblivost omezená. Přesto ale „bude stát za to pustit si přenos a sledovat, jak to všechno dopadne“, napsal americký server.

Kokpit Eagle Prime

FOTO: Profimedia.cz

K souboji své japonské kolegy vyzvali konstruktéři kalifornské společnosti MegaBots v létě roku 2015. „My máme obřího robota, vy máte obřího robota. Je vám jasné, co se musí stát,“ uvedli ve videu. Spoluzakladatel společnosti Brinkley Warren tehdy řekl americké televizní stanici CNBC, že souboj by mohl být počátkem nového prestižního sportu.