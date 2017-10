Kirková přivedla na svět holčičku jménem Layla 6. října. Přiznala však, že nemocnici navštívila už o pár dní dříve, neboť měla pravidelné porodní kontrakce. Po příjezdu však lékaři zhodnotili, že má na porod ještě čas, a poslali ji domů.

„Řekli mi, že mám jet domů a co nejvíc odpočívat. Tam se můj stav ale zhoršil, a tak jsme jeli opět do nemocnice. Ve čtvrtek brzy ráno však kontrakce ustaly, tak jsme jeli zpět domů,“ popsala Kirková.

When bub couldn't wait, mum Lydia Kirk was forced to give birth on the side of the busy Bruce Highway. https://t.co/iofOV0K9HF #7News pic.twitter.com/zmFxAdeJPp — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 13. října 2017

Stejný scénář se opakoval i v pátek ráno. Ačkoliv měla žena silné porodní bolesti, v nemocnici jí dali léky proti bolesti a poslali ji do domácí péče. „Odpoledne jsem příteli řekla, že už to nedokážu dál snášet a že mě okamžitě musí odvézt do nemocnice. Přišlo to na mě ale zhruba v půli cesty. Už jsem pomalu začínala cítit hlavičku dítěte,” přiznala Kirková.

Porod byl nesmírně rychlý

Devětadvacetiletý Chris Broucek zastavil u krajnice, přítelkyni uložil na deku a zavolal na tísňovou linku, která mu poskytla instrukce. Když přijela záchranná služba, Kirková už držela svoji holčičku v náručí.

„Položil na zem deku a následně dítě zavinul. Poté už jsme jen čekali na příjezd záchranné služby,“ řekla Kirková.

Jak matka, tak malá Layla jsou v pořádku. „Chris byl po celou dobu nesmírně klidný, což mi velmi pomohlo. Celou situaci zvládl bravurně a bez problémů se o mě postaral. Proto ho nesmírně miluju,“ uzavřela.