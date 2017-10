Ivana Trumpová v posledních dnech poskytla několik rozhovorů, aby podpořila úterní vydání svých pamětí s názvem Raising Trump (volně přeloženo jako Trumpovská výchova).

"Mám přímý telefon do Bílého domu, ale nechci mu volat, protože je tam Melania a opravdu nechci vyvolávat nějakou žárlivost nebo něco takového, protože jsem v podstatě Trumpova první žena. Jsem první dáma," řekla se smíchem Ivana Trumpová o svém kontaktu s bývalým manželem. Dodala, že spolu hovoří zhruba jednou za dva týdny.

Ivana Trump to @arobach: I don't like to call POTUS at the White House: "I don't want to cause any kind of jealousy" https://t.co/SiTlUUDX2S pic.twitter.com/nyvSj3Wk9O