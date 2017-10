Ve Španělsku jsou lesní požáry velmi hojné. „V sezóně mohou vzniknout dva nebo tři požáry denně. Když jsou teploty opravdu vysoké, není výjimkou, když je zde za den pět až deset požárů,“ prozradil agentuře Reuters tamní hasič Edgar Nebot.

Množství požárů chce díky průkopnickému projektu na severovýchodě Španělska omezit organizace s názvem Pau Costa Foundation. Ta do lesů posílá kozy, které vyčistí husté porosty, kvůli nimž se prý vzniklý požár často rozšíří do délky až 60 metrů.

Pastevci jsou klíčoví



Místní plemena jsou vyšlechtěna tak, aby se dostala i do těch nejhůře dostupných míst se zarostlými stromy a hustými křovinami. Nejenom, že tak zabrání rychlému šíření požárů, ale také zpřístupní cestu hasičům, kteří se do lesů snáze dostanou. Je to jednoduché, levné a efektivní.

I přesto je nutné zmínit, že myšlenka by nefungovala bez pastevců. „Pastevci jsou pro projekt zcela klíčoví, bez nich by to nešlo. Tím, že jejich produkty propagujeme jako součást protipožární prevence, jim navíc výrazně pomáháme s prodejem. Výsledkem spolupráce je pak snížení rizika vzniku požárů,“ vysvětlil vedoucí organizace Oriol Vilalta.