Žákovský je jedním ze zhruba dvou set českých saunových mistrů, jichž v republice přibývá. O saunové ceremoniály, při nichž mistr baví lidi relaxující v sauně, je totiž stále větší zájem. Shodují se na tom majitelé wellness center.

„Na své představení jsem měl necelou čtvrthodinku. Vymyslel jsem si příběh muže, jehož bratr horolezec zahynul při zdolávání hory. Muž se rozhodl, že horu zdolá za něj,“ prozradil Žákovský Právu. Příběh se snažil vytvořit tak, že z něj vyplývala dvě poučení. Prvním je, že přírodu nelze překonat silou, a to druhé připomíná, že pomsta není nikdy správným řešením.

Výprava do hor

Jak se vlastně lze přenést v sauně, kde teplota vzduchu a vlhkost připomínají tropický prales, až do hor? Žákovský ji ve svém vystoupení nechal provonět horskými bylinami.

Dovnitř si vzal ke svému vyprávění horolezecké vybavení, a to i se stanem. Loni se stal vicemistrem světa v saunových ceremoniálech, ale tentokrát porotu přesvědčil natolik, že vyhrál.

Zatímco před deseti lety byly pro Čechy saunové ceremoniály novinkou, dnes jim propadli zástupci všech generací. Při odpočinku, kdy si prohřejí celé tělo, totiž stále více hledají zábavu. Původně saunoví mistři předváděli akrobatické kousky s ručníky, jenže to už je dnes dávno minulostí. V současnosti představují pro své obecenstvo doslova komorní divadelní vystoupení.

Samozřejmě z nich nezmizelo i ono mávání ručníkem, ale může být doplněno nejen relaxační hudbou, ale i recitací veršů či zvuky přírody. Saunoví mistři berou své diváky na výpravu do džungle, jiní pro ně vymýšlejí třeba cesty do minulosti nebo do pohádky.

Slivovice v sauně

Například na Valašsku se těší mimořádné oblibě rituály, při nichž se místo vody lije na rozžhavené kameny slivovice. „Saunový rituál by měl diváka poučit, posunout jej dál,“ vysvětlil novopečený saunový mistr.

Žákovský měl být původně kuchařem a později zdravotnickým záchranářem. Následně ale propadl saunovým rituálům. Léta spolupracuje s wellness resortem Infinit Maximus, který provozuje sauny v Praze i Brně.

Pravděpodobně v některé z nich předvede při další saunové noci vystoupení, kterým si vybojoval svůj mistrovský titul. I když si lidé většinou spojují sauny se severskými zeměmi, Češi již podle odborníků v saunových rituálech dosáhli takového mistrovství, že se od nich mohou učit i jejich zkušení kolegové ze zahraničí.