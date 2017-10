Jenže to nešlo hned. Ne každý má totiž zkušenosti s výukou nevidomých či zrakově postižených lidí. „Napsal jsem dokonce k Berouskům. Ti mi odepsali, že je samozřejmě možné chodit po laně poslepu, ale naučit slepého, co nikdy neviděl, tudíž nemá zrakovou podporu, chodit po laně? S tím si rady nevěděli,“ prozradil Novinkám dnes pětašedesátiletý „Mojža“, který do Centra pro nový cirkus v Nuslích pod názvem Cirqueon přišel před čtyřmi lety.

Mojža se učí chodit na laně už tři roky.

FOTO: Novinky

Cirkus Naslepo vznikl úplnou náhodou při workshopu v Bohnicích. „Dělali jsme jeden projekt v psychiatrické léčebně a přišel na kurz člověk se zrakovým postižením s tím, že by se rád zapojil a něco s námi vymyslel a my jsme to vzali jako výzvu. Tak nás napadlo, že bychom mohli udělat pravidelný kurz,“ říká lektor Cirqueonu Adam Jarchovský.

Zrakově postižení či nevidomí lidé se učí cirkusáckým kouskům.

FOTO: Novinky

Každý si najde svoje

Cirkus má mnoho disciplín, ať už je to závěsná akrobacie, nebo ekvilibristika, což jsou různé stojky, balancování na laně nebo třeba žonglování. „Cirkus funguje jako fenomén, každý si tam najde to svoje. Je to úplně stejné i pro lidi se zrakovým postižením. Máme čtyři pravidelné studenty,” líčí lektor.

„Mojža dlouho obepisoval cirkusy, než našel nás. Trénuje tu chůzi na laně, ale naučil se i chodit po kouli nebo žonglovat. Máme tu ještě jednoho žongléra, slečnu, která dělá závěsnou akrobacii a měli jsme tu i paní na chůdách,“ vyjmenovává Jarchovský.

I poslepu se dá dělat akrobacie na šálách.

FOTO: Novinky

Znalosti cirkusáků ze všech koutů světa



Lektoři svorně tvrdí, že vyučovat člověka, který nevidí, je úplně něco jiného než učit zdravého člověka.

„Vymysleli jsme si vlastní metodiku výuky společně se studenty. Nevíme v podstatě, jak to učit, pomáháme si vzájemně. Sdíleli jsme zkušenosti i s ostatními cirkusáky například z Finska nebo Jižní Ameriky, oni nám poslali svoje způsoby výuky. Je to taková společná koprodukce,“ usmívá se lektor.

Chůze na balónu není pro nevidomé žádný problém.

FOTO: Novinky

Jiří Mojžíšek chodí pravidelně a disciplíny ho prý nesmírně baví. Hlavně se zde potkává s dalšími přáteli. Žonglovat se prý naučil jen díky svému matematickému mozku, dokonce prý i střílí z luku, má frézu a vyrobil i trenažér pro chození na laně, který dnes využívají děti.

„Když budete hodně chtít, tak se leccos třeba i naučíte, v každém případě je to učení paráda,“ vyzývá i ostatní, kteří by se třeba zdráhali k podobným aktivitám přihlásit.

Lekce se konají ve Vlastislavově ulici v pražských Nuslích od října. Kromě Cirkusu Naslepo se mohou lidé přihlásit i na další kurzy v Cirqueonu, lekce jsou jak pro děti, tak dospělé.