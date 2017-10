Parkour je umění překonávat jakékoliv překážky pouze vlastní silou, pomocí vlastního těla. Nezáleží jen na fyzické kondici, ale také na psychické odolnosti, na přesvědčení a víře. Parkour je volnost a svoboda pohybu v kontrastu s chladným a svázaným městem.

V pražských Holešovicích se konal finálový závod Blend 42 Vodka Parkour Cup 2017, předtím probíhaly závody v šesti krajských městech Česka.

„Tři nejlepší z dnešního finále, a jeden s divokou kartou, které hodnotí odborná čtyřčlenná porota, vyrazí na Santorini, kde se koná nejprestižnější soutěž v parkouru vůbec, tam budou reprezentovat Českou republiku,“ objasnil Novinkám pořadatel soutěže Tomáš John s tím, že hlavní myšlenkou pořádání soutěží je, aby se parkour dostal do povědomí lidí, a aby sblížila a podpořila parkourovou komunitu.

Dvě kola

Mladí sportovci museli projít dvěma koly. První byl „speed run“, což zahrnovalo takový překážkový běh na čas, a druhé kolo už bylo freestylové, nazývá se „Style contest.“

„Tady předvedou svou vlastní volnou exhibici, kde ukážou to nejlepší, co umí,” vysvětlil John.

Dvacet sportovců předvedlo akrobatickou show.

FOTO: Novinky

Pro Novinky na ukázku zaběhl s kamerou GoPro na hlavě jeden z moderátorů Jan Hanko z Urban Sense, který se parkouru věnuje už deset let. Cvičnou dráhu také proběhl pod devatenáct vteřin, což byl lepší výkon než u samotných soutěžících. „Je to styl života, je sranda. Kdo se nebojí, ať to zkusí, zamiluje si to,“ láká ostatní Hanko.

První část závodu spočívá v běhu přes překážky na čas.

FOTO: Novinky

Zranění

Tento sport se samozřejmě neobejde bez zranění. „Rok a půl jsem nemohl skákat, protože mi měnili křížový vaz v koleni. Skočil jsem dvojité salto asi z deseti metrů na trávu a špatně jsem dopadl,“ svěřil se Novinkám třiadvacetiletý finalista z Ruska Vladimir Koldajev, který se parkouru věnuje devět let. „Člověk už pak nemá strach, když to děláš skoro celej život každý den, tak se přestaneš bát, je to stejné jako když chodíš,“ objasnil své odhodlání k akrobacii sportovec.

Výsledky

V pondělí odjede Koldajev na Santorini na neoficiální mistrovství světa v parkouru a spolu s ním Kevin Jágr, Lukáš Kulda a divokou kartu získal Pavol Sadvár. Hlavní závod proběhne v sobotu 7. října.