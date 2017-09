Skupinku vlků zachytily skryté kamery v přírodní rezervaci Castel di Guido nacházející se poblíž letiště Leonarda da Vinciho. Tu spravuje italský spolek LIPU, zaměřený na ochranu ptáků. Podle deníku The Telegraph byla spatřena dvojice dospívajících mláďat spolu se dvěma dospělými jedinci.

Wolves discovered living outside Rome for first time in more than a century. https://t.co/m8GZzBYbYf pic.twitter.com/FAp5s5qvmf — LADbible (@ladbible) 26. září 2017

Návrat vlků do města, jehož symbolem je vlčice kojící bratry Romula a Rema, nesmírně potěšil biology. „Je to poprvé za více než sto let, co jsme vlky v okolí Říma zaregistrovali. Jsme nesmírně potěšeni, že jsou zpět,“ řekla deníku The Telegraph profesorka Alessia De Lorenzisová, která se na vlky specializuje.

Vlčí rodina prý nepředstavuje žádné riziko pro hospodářská zvířata, rozbor jejích výkalů totiž prokázal, že se živí výhradně divokými prasaty, kterých je v okolí velké množství. „Domníváme se, že dorazili z oblasti kolem jezera Bracciano ležícího na severu Itálie. Tam se vlci vždy vyskytovali, a to i navzdory tomu, že jim hrozilo vyhynutí,“ připomněla De Lorenzisová.

A Roma tornano i cuccioli di lupo dopo oltre un secolo https://t.co/NZz76v68qv pic.twitter.com/tg2gJ3VP4H — Adriano (@adrianobusolin) 26. září 2017

V Itálii bylo zabíjení vlků povoleno až do roku 1970, což mělo za následek snížení počtu na pouhých sto jedinců. O rok později byl ale vlk prohlášen chráněným druhem, jeho počet tak od té doby opět vzrostl. Předpokládá se, že v Itálii momentálně žije asi 1500 a 2000 vlků, většina v Apeninách a v Alpách poblíž hranic s Francií.