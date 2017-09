Mladíka jedoucího na vlaku mezi stranicemi Leederville a Glendalough si kromě motoristů všiml i jeden ze zaměstnanců drah. Okamžitě upozornil společnost Public Transport Authority (PTA), která má na starosti veškerou hromadnou dopravu v Západní Austrálii.

V okamžiku, kdy PTA dostala zprávu, byl vlak už blízko stanice Glendalough. Jakmile tam vlak zastavil, mladík sám vlezl dovnitř vlaku. Na další stanici už ho ale čekali policisté a zaměstnanci PTA. Jaký trest mladému muži hrozí, agentury nesdělily.

Podle mluvčího PTA Davida Hynese je to první případ, kdy se podařilo chytit podobného hazardéra přímo při činu. „Obvykle bohužel takové činy zjistíme, až když se jím dotyčný pochlubí na některé ze sociálních sítí,“ uvedl Hynes pro server stanice ABC.

Dočasná sláva na internetu podle Hynese za obrovské nebezpečí nestojí. „Držel se jenom stěrače a mohl kdykoliv spadnout v obrovské rychlosti na beton, což by byla zcela jistě jeho smrt,“ uvedl Hynes.

Pro ty, co by měli podobné nápady, má jednoduchou radu: „Lidé by se neměli v okolí tratí chovat stupidně.“