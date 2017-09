Video sestříhal z německého propagandistického filmu z roku 1935 Triumf vůle pracovník ministerstva Charles Ridley. Nacisté na sestříhaném videu pochodují zpět do písně Lambeth Walk z muzikálu Me and My Girl (Já a moje dívka). Píseň byla nesmírně populární a Londýňané na ní tančili pochodový tanec, při kterém kráčejí tam a zpět.

Volba písně nebyla náhodná. Když se populární tanec objevil ještě před válkou v Berlíně, nacističtí propagandisté ho označili za „židovskou zvrácenost a animalistické hopsání“. Film nazvaný „Lambeth Walk – Nazi Style“ byl vysílán ve všech kinech v Británii a brzy překročil hranice ostrovů.

Nacistům se smáli diváci po celém světě, což říšské pohlaváry přivádělo k nepříčetnosti. Joseph Goebbels, německý ministr propagandy, nechal autora videa zapsat na gestapácký seznam lidí určených k likvidaci poté, co Německo nad Británii definitivně zvítězí.

Zastavit zesměšňující film už ale nešlo. Několik kopií se dostalo i do nacisty okupovaného Dánska a tamní odbojáři údajně nutili promítače, aby jim film pustili, ve snaze zvednout si morálku a bojového ducha.