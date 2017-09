Pokud se dá najít mezi zástupci říše zvířat nejobsazovanější celebrita, je to podle Bareše bezesporu krkavec. „Já si myslím, že s těmi krkavci těch zážitků máme nejvíce i jsme s nimi udělali spoustu filmů,“ zmínil.

Že s krkavci umí pracovat, dokázal už při natáčení Kletby bratří Grimmů režiséra Terryho Gilliama. Pro štáb, který se rozhodl film natáčet v Česku, musel vycvičit na dvacet pět krkavců. „Od té doby se nám dařilo s krkavci hodně cestovat. Natáčeli jsme s nimi třeba i v Kanadě,“ dodal.

Krkavci Oty Bareše dostávají mnoho hereckých příležitostí zejména v zahraničí.

FOTO: Novinky

Gilliam si pak jeho agenturu vyžádal i při natáčení v Rumunsku. „Přijeli jsme tam točit s potkany, když nás viděl, tak se rozběhl a skočil nám kolem krku. Zbytek štábu nás přijal úplně jinak,“ naráží na konkurenční prostředí.

Po natáčení dostal Bareš od režiséra ještě podepsaný obraz, což považuje za nejsilnější zážitek za dobu svého působení v agentuře.

Nikdy předem nedomyslíte konkrétní situaci



Natáčení se zvířaty je specifické tím, že na první pohled těžké výkony jsou kolikrát pro zvíře otázkou jen několika sekund či minut. Naopak ale i pouhé proběhnutí psa se může stát doslova nemožným úkolem.

„Měla to být jednoduchá scéna, pejsek měl jenom běhat po náměstí. Až na místě natáčení jsem zjistil, že tam budou projíždět tanky. Celá ta věc se nedala vůbec udělat, protože tam byl rámus. Celá zem se chvěla a to zvíře bylo úplně vyřízené,“ popsal Bareš jednu ze zkušeností z natáčení.

Selátka si zahrála v americkém seriálu 12 opic

FOTO: Novinky

Tímto přirovnáním naráží na častý problém, kdy se zvíře musí přizpůsobit štábu a technickým záležitostem. „Je to taková tvůrčí práce, strašně těžko se to předjímá dopředu, nikdy nedomyslíte předem tu konkrétní situaci na tom místě natáčení. Záleží na spoustě faktorů, kde je kamera, jak je ten záběr široký, kde můžete být, kde nemůžete být, co vše se tam vlastně děje,“ popisoval dále.

Na „place” se už příliš nepohybuje



Bareš v branži působí přes 25 let. „Za tu dobu jsme už pracovali i se spoustou exotických zvířat, využívali jsme zebry, losy nebo tučňáky,“ pochlubil se. Pokud náhodou žádané zvíře nemají, není problém ho pořídit. „Záleží na tom, jestli tam hraje jeden den, týden, nebo celou natáčecí dobu. To pak to zvíře musíme pořídit a vycvičit,” zmínil.

Z Barešovy agentury pochází také liška, která se objevila ve filmu Antikrist od Larse von Triera.

FOTO: Archiv tvůrců

Kvůli vytíženosti dnes stráví už více času v kanceláři papírováním než na samotném „place”. „Prakticky každý den máme nějaká zvířata na natáčení. Někdy těch filmů nebo projektů může být i šest.”

V současnosti Barešova agentura plánuje spolupráci na natáčení nového zahraničního seriálu Carnival Row na Barrandově.