Bekker chtěl původně jen vyfotit lvy, jak se procházejí po safari. Neměl vůbec ponětí, jaké události nakonec bude přihlížet. Po chvíli se totiž lvi začali seskupovat a mířili se napít z přilehlé řeky. „Byla to úžasná chvíle. Za celých 18 let, co tuto práci dělám, jsem nic takového neviděl. Celá smečka pila ve stejnou chvíli,“ uvedl pro agenturu Caters News.

Kromě záznamu samotného stihl poté Bekker pořídit i několik fotografií všech lvích příslušníků, ačkoli to nebyl jednoduchý úkol. „Lvy jsme zahlédli už předešlý den, jen se povalovali v písku a nevypadalo to, že by se jim chtělo hýbat. Proto jsme se vrátili i další den,“ tvrdí fotograf s tím, že doufal, že tentokrát budou trochu akčnější.

Druhý den lvi na místě vůbec nebyli. „Rozhodli jsme se, že půjdeme podél řeky a budeme hledat leopardy. Zhruba o hodinu a půl později jsme se rozhodli vrátit a zničehonic se objevili lvi,“ vypráví Bekker s nadšením. Na takový fotografický úlovek může být právem hrdý.