Sedmadvacetiletý Lichter dostal infekci, která mu zničila velkou část holenní kosti na pravé noze. Místo toho, aby mu lékaři končetinu pod kolenem amputovali, nabídli mu jiné řešení. „Ani chvíli jsem se nerozmýšlel,“ popsal Lichter, přestože se zákrok do té doby vyzkoušel pouze na ovcích.

Brave Reuben Lichter,27, at PA Hospital is the first person in the world to have a 3-D printed shinbone in his leg. pic.twitter.com/cJnYRCvyTT