Williamsovou k pěstování nehtů inspiroval před 23 lety kamarád, od té doby je nechává růst. Daily Mailu prozradila, že s tím ani nehodlá přestat. Dále také přiznala, že největší každodenní výzvou je pro ni natažení kalhot.

Zatímco u širšího okolí budí nehty velkou pozornost, její přátelé a rodina si myslí, že je to vcelku normální. Williamsová o nehty pečuje, denně používá antibakteriální mýdlo a kartáček na nehty, aby byly čisté. Svoji chloubu si rovněž maluje a lakuje, kompletní zkrášlení jí však zabere týden.

