Byla pozdní noc roku 2013, když manželé brouzdali internetem a procházeli různé umělecké aukce. Tehdy je zaujala anglická dražba, jež nabízela napodobeninu obrazu významného australského umělce Toma Robertse. Cena díla se v přepočtu pohybovala mezi 1700 až 2800 korunami. Zkušené oko jim tehdy říkalo, že by se mohlo jednat o ztracený originál.

Rejected Tom Roberts' painting declared genuine https://t.co/X8GUqqWVjn — Schadenfreude George (@GeorgeBludger) 5. září 2017

Dílo s názvem Rejected nakonec zaujalo více lidí a manželé o něj museli bojovat až do ukončení aukce. Cena se nakonec vyšplhala na 200 tisíc korun. „Bylo to všechno, co jsme měli,“ popisuje Natoliová.

Expert na díla Toma Robertse jim řekl, že obraz pochází z 19. století. Zároveň ale popřel myšlenku, že by se mohlo jednat o originál. Byli velmi zklamaní a dílo schovali do skříně.

Byli na dně, zachránil je až televizní pořad

O několik let později se pokoušeli rozjet byznys, ovšem neúspěšně. Dostali se do tíživé finanční situace a byli nuceni prodat i vlastní dům. Obraz byl jediné, co jim zůstalo. „Joe stále věřil, že je to originál. Robertsova díla byla doceněna až po jeho smrti. Myslel si, že nebyl důvod, aby jej v té době někdo napodoboval,“ řekla Natoliová listu Sydney Morning Herald.

Jejich přítel je proto přemluvil, aby šli s obrazem do televizního pořadu stanice BBC Fake or Fortune, kde odborníci zkoumají všemožné předměty a posuzují, zda se jedná o padělek či originál. Ti prohlásili, že jde o důležitý historický objev a potvrdili, že se jedná o originál.

Minulý pátek bylo dílo vystaveno v galerii výtvarného umění v Brisbane, kde čeká na nového majitele. Jeho hodnota může údajně dosáhnout až miliónu australských dolarů (kolem 17 miliónů korun).

„Nemyslím si, že jsme měli obraz vlastnit navždy. Měli jsme se z něj radovat, zachránit jej a dostat jej zpět do Austrálie, aby si jej mohli lidé užít. To byla naše část příběhu,“ uzavřela Natoliová.