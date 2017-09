„Cítím se dobře a jsem moc rád, že jsem konečně dorazil do Evropy!“ prohlásil Doba ve videu umístěném na jeho facebookovém profilu. V bretaňském Conquet poblíž brestského přístavu na západě Francie jej přivítaly desítky příznivců.

Doba vyplul z amerického Barnegat Bay u New Jersey 17. května, během plavby přes severní Atlantik si prý i pohladil žraloka. Cesta podle něj byla velice obtížná. Počasí a silné proudy nakonec Dobu donutily změnit svůj plánovaný cíl trasy a místo Lisabonu přistát na francouzském pobřeží.

Doba se po několika měsících na moři konečně blíží k pevnině

Aleksander Doba se o třetí přeplutí Atlantiku pokusil už loni. Cestu mu však překazila nehoda krátce po vyplutí z New Yorku a na svůj další pokus čekal téměř celý rok.

Inženýr v důchodu překonal Atlantský oceán už v období od října 2010 do února 2011 na cestě ze senegalského Dakaru do Acarau v Brazílii a od října 2013 do dubna 2014, kdy plul z Lisabonu do Port Canaveral na Floridě. V roce 2015 byl Doba zvolen Dobrodruhem roku v anketě, kterou vyhlašuje časopis National Geographic.