Lynn Landryová a její manžel z města North Vancouver věděli, že by ovce bez psů nepřežily. Před tím, než zvířata nechali na pospas osudu, rozbalili psům 15 kilogramů krmiva a doufali, že se o sebe i o ovce postarají.

Když se po 20 dnech vrátili domů, mohli se radovat. Nejenže psi přežili, ale podařilo se jim zachránit 89 z 90 ovcí. Je to skoro neuvěřitelné, neboť sousední domy lehly popelem a téměř vše kolem nich bylo v plamenech. „Ochránili je před požáry, ale také před medvědy a kojoty. Ovce by bez nich nikdy nepřežily,“ řekla Landryová.

Psi zůstali naživu i díky členům záchranné organizace, která se při katastrofách stará o zvířata. Ti přijeli na pozemek a otevřeli jim další pytel s krmivem.

