Vloupačka se odehrála v melbournském předměstí Hampton Park v brzkých ranních hodinách. Nahrávka z bezpečnostních kamer ukazuje, jak dva muži pomocí perlíku rozbili vstupní dveře jedné z místních pekáren. Překvapivé je, že jejich pozornost nezaujaly peníze, nýbrž sladké pochutiny.

Jeden z lupičů ukradl dort z vitríny, zatímco druhého zaujala lednička v zadní části obchodu. Záběry ukazují, jak se probírá jednotlivými druhy. Skoro se zdá, že hledal specifickou příchuť. Nakonec popadl sedm dortů s příchutí lesního ovoce a utekl za svým kolegou, který na něj čekal před pekárnou.

Police are appealing for public assistance following a burglary at The Cheesecake Shop in Hampton Park last week. #7News pic.twitter.com/CwLYZR1ITN