Samička je jednou z 12 letos narozených koalích mláďat v zoo.

Odborníci se shodují, že nejde o mládě albína, to by měla růžový nos a světlé oči. Matka Tia už v minulých letech porodila světlejší mláďata než byla ostatní, nikdy ne ovšem bílé. S touto barvou by prý jedinec ve volné přírodě nepřežil, světlá barva by mu zamezila se řádně maskovat před dravci.

„Ve veterinární vědě je tento jev označován jako stříbrný gen. Nakonec se mláďata z kojenecké kožešiny vyloupnou a v dospělosti mají normální zbarvení,“ řekla Rosie Boothová, ředitelka australské veterinární kliniky Zoo Wildlife Hospital.

Australská zoo nyní hledá odpovídající jméno. Fanoušci ho mohou dokonce sami vybrat prostřednictvím Facebooku. Zatím se milovníci koal shodují na jménech jako Diamant, Sněhová vločka či Perla.