Settimo-Boviová listu řekla, že k domu přijelo pět policejních aut. Netušila, co se děje. Nakonec se ukázalo, že si policisté přijeli pro psa jménem Alfie. „Chovali se ke mně jako ke zločinci. Můj pes není zlý. Není to rotvajler, ale malý jorkšír. Žiju sama a vždycky se mě snaží chránit.“

Údajně bylo hlášeno, že se jedná o border kolii či rasu podobné velikosti. Když policisté pro „nebezpečného“ psa přijeli, byli velmi překvapení. „Je to hrozné, protože Alfie už má deset let. Nikdy jsme nebyli odloučeni. Pravděpodobně si teď myslí, že jsem ho opustila. To si nezaslouží,“ řekla Settimo-Boviová.

Pošťák se bál, že ho pes zabije



Policie psa odvezla kvůli incidentu z 21. června. Tehdy prý žena obdržela zásilku, pošťákovi ale raději řekla, ať nechá balíček za dveřmi. Asi po deseti minutách vyšla ven, muž byl však stále před svým autem, čehož využil Alfie a hned běžel za ním. „Jakmile ho pošťák uviděl, začal strašně křičet. Řval, že ho ten pes zabije,“ popsala žena.

„Po chvíli muž upadl na zem, načež jeden z mých sousedů popadl Alfieho do rukou. Vypadalo to, že muž měl na břichu malý škrábanec. Soused ho vzal raději do nemocnice, protože dělal velký rozruch. Říkal, že ho Alfie kousl, podle mě však škrábanec způsobil pád,“ dodala.

Se psem se shledá, až policie vyslechne svědky

Mluvčí londýnské policie řekl, že pes je nyní v útulku. Jeho chování bude prý posouzeno odborníkem, který následně určí, jaké další kroky budou nezbytné. Policie také sdělila, že majitelka nemůže jorkšíra vidět do doby, než strážníci vyslechnou dva svědky, kteří byli incidentu přítomni.