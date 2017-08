Popularita prince Charlese je stále menší

Popularita prince Charlese ve Spojeném království klesá. V době, kdy si Britové připomínají dvacet let od smrti princezny Diany, se jen něco přes třetinu obyvatel domnívá, že Charles dělá svou práci dobře. Pouhých 14 procent by chtělo za královnu jeho současnou ženu Camillu, ukázal aktuální průzkum, o němž v pondělí informuje bulvární list The Daily Mail.