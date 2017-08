Ten den si Mary pamatuje, jako by byl včera. „Plela jsem brambory, když prsten najednou zmizel,“ sdělila čtyřiaosmdesátiletá žena stanici CBC. Dříve než ho mohla začít hledat, její syn Brian na ni zavolal, že potřebuje pomoci se sklizní. Na rodinné farmě poblíž Armeny v provincii Alberta bylo práce vždy víc než dost.

„Vrátila jsem se tam hned potom, ale už jsem ho nemohla najít,“ sdělila Mary, která se pak k záhonku vracela ještě několik dalších dní. Její snaha však byla marná. Nakonec Mary usoudila, že prsten navždy zmizel.

Po několika týdnech žena prsten, se kterým ji manžel Norman požádal v roce 1951 o ruku, nahradila. Nechala si vyrobit nový. „Normovi jsem to neřekla, protože jsem se bála, že by mi vyhuboval,“ sdělila Mary. Navzdory tomu, že prsteny byly naprosto odlišné, manžel si prý za osm let žádného rozdílu nevšiml.

Žena nálezu nejdříve nevěřila

Nyní už Mary nebydlí na farmě, ale ve městě Camrose. Její manžel před pěti lety zemřel a o hospodářství se stará syn Brian se svou rodinou. Na osudném záhonku nyní nerostou brambory, nýbrž mrkve. A právě ty šla o minulém víkendu sklidit Brianova manželka.

Žena si povšimla podivně tvarované mrkve, uprostřed které se něco blýskalo. „Přišla za mnou, ukázala mi mrkev a ptala se, zda o tom něco nevím,“ popsal okamžiky nálezu Brian. K manželčině překvapení Brian po chvilce přemýšlení přikývl. Takový prsten přece ztratila jeho matka.

Manželé ihned zavolali Mary. Ta se do telefonu jen smála, myslela si, že jde o hloupý žertík. V pondělí ale slzy smíchu vystřídaly slzy dojetí. „Odteď pokaždé, když půjdu dělat něco ven, prsten zůstane bezpečně schovaný doma,“ uzavřela Mary s tím, že historka by nakonec jistě pobavila i jejího zesnulého manžela.