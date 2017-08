V neděli 25. července, kdy se nehoda odehrála, byl Doug Bergeson sám doma na své farmě nedaleko městečka Peshtigo. Zatímco jeho manželka Donna byla v kostele, Bergeson se rozhodl, že se konečně pustí do rámování krbu, a s nastřelovací pistolí v ruce se pustil do práce.

Stačila však jen chvilka nepozornosti a pistole sama vystřelila. Od dřevěných fošen se hřebík odrazil tak nešikovně, že zasáhl Douga do hrudi. „Myslel jsem, že mě to jenom škráblo,“ sdělil agentuře AP muž, který pracuje ve vodní elektrárně a vlastní zeleninovou farmu. Necítil prý žádnou mimořádnou bolest nebo tlak.

Vytažený hřebík měřil 3,5 palce (8,89 centimetru).

FOTO: ČTK/AP

Že to nebude lehké zranění, si Bergeson uvědomil až v okamžiku, kdy zjistil, že z devíticentimetrového hřebíku kouká ven sotva 2,5 centimetru. „Viděl jsem, jak se hřebík hýbe podle mého tepu. S každým úderem se trochu zavrtěl,“ popsal Bergeson.

Muž usoudil, že musí na pohotovost. Podle svých slov byl spíš naštvaný, než že by měl strach. „Bylo mi jasné, že se nedostanu zpátky domů dřív než večer,“ uvedl Bergeson. O tom, že by hřebík vytáhl, naštěstí neuvažoval, zabránil mu v tom prý selský rozum.

Od smrti ho dělily milimetry

Muž nakonec nasedl do svého pick-upu a vyrazil na pohotovost do 10 minut jízdy vzdáleného města Marinette. V klidu svůj vůz zaparkoval a pak vyrazil na recepci. Teprve tam pocítil u srdce silnou bolest. „Mám hřebík v hrudníku. Bylo by fajn, kdybyste někoho zavolali. Já si tu zatím sednu,“ oznámil Bergeson zkoprnělé ostraze.

Následně byl Bergeson zrentgenován. To si ještě myslel, že se bude moci po krátkém ošetření vrátit domů. Šokovaní doktoři ho ale vyvedli z omylu a okamžitě ho poslali na operaci do lépe vybavené nemocnice v Green Bay. Tentokrát už muže vezla sanitka. „Nabídl jsem se, že tam odjedu svým autem, ale zatrhli mi to,“ popsal se smíchem Doug.

Doug Bergeson jen o vlásek unikl smrti, když mu hřebík málem prorazil aortu.

FOTO: Donna Bergeson, ČTK/AP

Doktor Alexander Roitstein, který měl na starosti Bergesonovu operaci, potvrdil, že hřebík zasáhl srdce. Muž měl obrovskou dávku štěstí, hrot se totiž zastavil necelé dva milimetry od aorty. Kdyby došlo k protržení hlavní tepny, Bergeson by patrně nepřežil. „Ten gentleman prokázal obrovskou dávku rozvahy,“ ocenil Bergesona Roitstein.

Postřelený muž strávil v nemocnici dva dny a následně byl propuštěn do domácí péče. Do práce se znovu vrátil tento týden. „Někdo na mě musel nahoře dávat pozor. Tohle bylo fakt těsné,“ uzavřel s úsměvem své vyprávění Bergeson. Už kvůli vyděšené manželce si prý propříště hodlá dávat větší pozor.