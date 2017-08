Chtěl letět do Londýna, probudil se cestou do Las Vegas

Pořádné překvapení zažil koncem června britský obchodník, který v německém Kolíně nad Rýnem nastoupil do špatného letadla a přiletěl až do amerického Las Vegas. Namířeno měl přitom do Anglie, kde ho čekala těhotná manželka. Podle deníku Daily Mail, který o události informoval, muž cestoval německou nízkonákladovou aerolinií Eurowings.