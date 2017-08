Ve svém průzkumu se deník zaměřil na region West Midlands. Podle dat poskytnutých na základě zákona o svobodném přístupu k informacím westmidlandská policie mimosoudně vyrovnala celkem 14 žalob svých zaměstnanců.

Mezi nimi figuruje i nejmenovaný konstábl, kterého na stanici kousla blecha. Policista dosáhl mimosoudního vyrovnání ve výši 12 127 liber (asi 349 tisíc korun). K tomu mu ještě policie zaplatila výlohy na právníka v hodnotě 4185 liber (asi 120 tisíc korun).

Toto odškodnění je jedním z mnoha, které u Britů vyvolávají pochyby. Mezi dalšími figuruje například spadnutí ze židle či „manipulace se závadným vybavením“.

Bývalý strážník Ray Egan, který u westmidlandské policie sloužil od roku 1967 do roku 1993, považuje případ za stěží uvěřitelný. „Byl jsem policistou přes dvacet let a nedokážu si ani představit, co by se stalo, kdybych přišel za svým nadřízeným a stěžoval si, že mě kousla blecha,“ uvedl Egan pro Daily Mail.

Všechno je lékařsky podložené, tvrdí policie



Vedení westmidlandské policie mimosoudní vyrovnání brání. „Kousnutí blechou si vyžádalo urgentní chirurgický zákrok,“ sdělilo oddělení. Žádné další podrobnosti ale neuvedlo. Osudové kousnutí mohlo pravděpodobně vyvolat alergickou reakci.

Podle většiny kritiků je samozřejmé, že by policisté měli být odškodněni za zranění, která utrpí při výkonu svého povolání. Policie ale podle nich až příliš často a lehkovážně přistupuje k mimosoudním vyrovnáním, která stojí daňové poplatníky stovky tisíc liber.

„Je to naprosto šílené a sníží to důvěru v naši policii,“ uvedl poslanec a bývalý lídr Liberálních demokratů Tim Farron. „Naši policisté odvádějí úžasnou práci. Měli by být kompenzováni za zranění, ale některé z těch nároků vypadají podezřele,“ dodal.

„Všechna vyplacená odškodnění byla doložena lékařskými zprávami. Našimi právníky pak bylo doporučeno, abychom se mimosoudně vyrovnali,“ kontruje westmidlandské oddělení.

Vyplácení velkých sum se netýká pouze westmidlandské policie. Durhamský strážník si poranil koleno, když zakopl v chodbě na policejní stanici. Vymohl odškodné ve výši 25 tisíc liber (asi 720 tisíc korun). Zhruba 16 tisíc liber (přibližně 461 tisíc korun) obdržel konstábl z Hertfordshiru, který spadl na policejní služebně na elektrickou zástrčku a podobnou částku získal i yorkshirský psovod, jehož pokousal vlastní služební pes.

Policisté se nezdráhají žalovat i oběti

Někdy policisté zašli ještě dál a zažalovali oběti trestných činů, které vyšetřovali. Asi nejznámějším je případ z roku 2012. Steve Jones nahlásil vykradení své garáže. Konstábl Kelly Jonesová zakopla o obrubník na jeho pozemku a poranila si nohu a zápěstí. Následně majitele garáže zažalovala. Případ vyvolal obrovskou negativní odezvu a policistka žalobu nakonec stáhla.

V ten samý rok si konstábl Richard Seymour natrhl achilovku, když vyšetřoval vloupání do obchodu v hrabství Surrey. Po majiteli následně požadoval finanční kompenzaci za šestiměsíční pracovní neschopnost, přestože onen půlrok pobíral plat.

Byť se případy soudících se policistů množí, stále se jedná jen o zlomek celkového počtu lidí sloužících v uniformách. Bývalý policista Egan má ale jasno. „Policie změkla. Kultura kompenzací se dostala do mnoha bezpečnostních složek. Jsem rád, že už jsem v důchodu,“ řekl.