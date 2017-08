Ve 20:20 začalo v pondělí večer maximum zatmění Měsíce, trvalo do 21:18. Stín Země zakrýval pravý spodní okraj Měsíce, který byl lomem světla v atmosféře zabarven do hněda. Nejlépe ho mohli vidět obyvatelé jihovýchodní Moravy, a to ještě několik minut před maximem, uvedl astronom a fotograf Petr Horálek. Celý článek Na obloze bylo vidět částečné zatmění Měsíce»