„Slyšel jsem ostrý pískavý zvuk a uviděl auto letící směrem do obchodu. První mě napadlo, že stihne včas zastavit. Jakmile se však dostalo do vzduchu, bylo mi jasné, že to nezvládne a že musím ihned utéct,“ svěřil své pocity Nguyen agentuře Reuters.

O chvíli později se řidič dostal z automobilu ven a zeptal se Nguyena, jestli je v pořádku. „Jsem strašně ráda, že můj kamarád přežil. Když se podíváte na video, vidíte, že k neštěstí chyběly centimetry,“ řekla Nguyenova známá.

Policie uvedla, že řidič sjel ze silnice prý proto, aby se vyhnul jinému vozu, který před ním zahnul doleva. Pak přeletěl přes cihlovou zeď a zastavil se až v obchodu Vapor & Beyond.

„Dnes při mně stálo štěstí. Asi si půjdu koupit lístek do loterie,“ dodal Nguyen.