Lachtani dostali druhou šanci. Po uvěznění v rybářských sítích byli vypuštěni zpět do moře

V kalifornském městě Laguna Beach vypustili 18. července pracovníci Tichomořského centra mořských savců zpět do volné přírody dvě samičky lachtanů. Ty byly nalezeny ve zbídačelém stavu před třemi měsíci zamotané do rybářských sítí. Emotivnímu momentu, kdy se lachtani vrátili zpět do oceánu, přihlížela řada diváků.