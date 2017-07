Muž, který celý incident natočil, podezíral kličkujícího řidiče z řízení pod vlivem alkoholu. Automobil totiž jezdil ze strany na stranu a výrazně ohrožoval své okolí. Dle videa je navíc zřejmé, že z osobního automobilu volně visí přední nárazník, což pravděpodobně způsobila předchozí nehoda, tvrdí agentura AP.

Druhý automobil, ve kterém seděl i muž, jenž se postaral o videonahrávku, jej celou dobu následoval. Po nějaké době podezřelý řidič zastavil na parkovišti, čehož celá posádka ihned využila a dostala jej z auta ven.

Netrvalo dlouho a přijela policie, která podezřelého zatkla a odvezla na stanici.

Chtěl předejít neštěstí



„Hodně lidí moje chování zkritizovalo. Říkali, že jsem se do toho neměl zapojovat, že do mě řidič mohl nabourat a zabít mě. V ten okamžik jsem však myslel jenom na to, že musím něco udělat dřív, než někoho zraní,” řekl agentuře AP autor videa.

„Myslel jsem na své dva kamarády, kteří už dnes nejsou naživu. Jeden z nich řídil opilý a havaroval, druhý zemřel naopak poté, co do něj naboural opilý řidič,” dodal.