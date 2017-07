Yusuf říká, že neobvyklou živnost zdědil po svém otci. „Dělal to čtyřicet let. Já s nimi vyrostl. Jsou to pro mě členové rodiny,“ sdělil agentuře Reuters Yusuf. Krmení přitahuje turisty a Yusuf jim předvádí, že pro kus žvance skočí hyeny člověku i na záda nebo se nechají podrbat.

Krmení hyen vzniklo v 16. století původně jako rituál, kterým obyvatelé Hararu uctívali proroka Mohameda. Když šelmy kozí maso smíchané s máslem a ovesnou kaší odmítly, znamenalo to, že město čeká pořádná porce smůly.