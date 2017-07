Zvíře bylo přivezeno na veterinární kliniku v kritickém stavu. „Tipsy byl komatózní, měl křeče a velmi nízkou teplotu,“ sdělila Caters News pětatřicetiletá veterinářka Sarah Kantherová. „Testy ukázaly na otravu nemrznoucí směsí,“ dodává. Etylenglykol je prudce jedovatý a v kočičím organismu pracuje extrémně rychle.

Otrava způsobuje smrt do šesti hodin a veterinářům bylo jasné, že v tomto případě půjde o minuty. Nikdo totiž nevěděl, jak dlouho kocourek u obchodu ležel. Doktorům bylo jasné, že potřebují co nejrychleji do zvířete dostat alkohol.

Zachráněný kocourek Tipsy s veterinářkou Sarah Kantherovou

FOTO: Profimedia.cz

Během otravy začne pracovat enzym zvaný alkoholdehydrogenáza. Ten etylenglykol začne přeměňovat na glykolaldehyd, který se pak přeměňuje na kyselinou šťavelovou. Kvůli ní vznikají v těle krystaly, které se usazují v ledvinách a vedou až k jejich selhání.

Tvrdý alkohol obsahuje etanol. Enzym tuto látku zpracovává přednostně, takže pokud je dostatečně dlouho udržována dostatečná hladina alkoholu v krvi, toxický etylenglykol se nemůže přeměňovat a je z těla nakonec vyloučen.

Situaci vyřešil zapomenutý dárek

Otázkou bylo, kde alkohol sehnat. Na nákup v obchodě nejspíš nebyl čas. „Naštěstí jsem si vzpomněla, že někdo nechal od Vánoc v ledničce láhev vodky,“ líčí Kantherová. Dvacet mililitrů vodky zředila s vodou a roztok zavedla kocourovi do žil.

„Během těch dvanácti hodin, co byl na kapačkách, vypadal Tipsy, že si to náramně užívá,“ popisuje veterinářka alkoholovou léčbu. „Druhý den na něm ale bylo vidět, že měl pořádnou kocovinu,“ dodává se smíchem. Co bylo však důležitější, kromě bolehlavu byl kocour absolutně zdravý.

Tipsy neměl identifikační čip, a tak je nyní dočasně v útulku a čeká na adopci. Jméno mu dali až na klinice. Mimochodem, Tipsy je slangový výraz pro mírnou opilost. „Myslím, že to jméno docela sedí, ne?“ uzavírá celý případ se šťastným koncem Sarah Kantherová.