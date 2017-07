Drama se odehrálo v sobotu, kdy si jeden z vesničanů všiml skupinky několika lvů obcházejících studnu. Z ní se ozývalo zoufalé naříkání dvouletého mláděte. Lvíče se pokoušelo ze studny vydrápat, ale svou situaci tím jen zhoršilo.

Brzy ztratilo půdu pod tlapami a s hlasitým šplouchnutím se zřítilo do vody. Skupinka lvů nakonec o mládě ztratila zájem a pomalu se odloudala pryč. V tu chvíli přispěchali vesničané ke studni. Když spatřili zoufalé lvíče, jak šlape vodu, okamžitě zavolali záchranáře.

Celá akce byla velice náročná. Záchranáři nemohli vyděšenou mladou lvici střelit uspávací šipkou. Zvíře by ztratilo vědomí a velmi pravděpodobně by utonulo. Jeden z odborníků na lvy, Rahim Baloch, se nakonec nechal do studny spustit v železné kleci. Nad hladinou pak chytil zmítající se lvici do lasa a ostatní ji mohli bezpečně vytáhnout.

Lvice byla následně převezena na vyšetření do útulku pro divoká zvířata v Národním parku Gir. Veterináři shledali, že je v dobrém stavu, a tak byla záhy vypuštěna do lesa poblíž vesnice, kde by měla snadno najít svou smečku.