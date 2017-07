Celá událost se odehrála kolem čtvrté hodiny ranní. Mladík nocoval pod širákem vedle několika teepee, kde spaly děti ve věku od 12 do 13 let. „Tvrdě jsem spal, když mě vzbudil podivný křupavý zvuk,“ popisuje dramatické okamžiky mladý muž s křestním jménem Dylan. Jakmile otevřel oči, projela mu tělem neuvěřitelná bolest a Dylan s hrůzou zjistil, že se mu do hlavy zakousl medvěd baribal.

Divoká šelma zkoušela vytáhnout mladíka ze spacáku a odtáhnout pryč z tábořiště. „Ten křupavý zvuk musel být zvuk jeho zubů drásajících o mou lebku, jak se mě snažil vytáhnout,“ přemítá Dylan. Podařilo se mu několikrát zvíře trefit pěstí, ale na obrovského medvěda to nemělo žádný vliv.

