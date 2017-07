Bagrista Wojciech Kot pracuje v okolí města Hrubieszów na polsko-ukrajinských hranicích už patnáct let, ale takovýto objev učinil poprvé. Zbraň poté věnoval místnímu Muzeu Stanisława Staszice. „Jedná se opravdu o jedinečný nález,“ okomentoval dar ředitel muzea Bartłomiej Bartecki.

Během staletí v bažinách meč notně zkorodoval. Zmizel i jílec vyrobený pravděpodobně ze dřeva, kosti či paroží, jinak se ale meč dochoval prakticky celý. Měří 120 centimetrů a experti odhadují jeho původní váhu na 1,5 kilogramu. Poměr délky a váhy svědčí o vytříbené kovářské práci. Na zadní straně meče je stále ještě vidět symbol kříže uvnitř heraldického štítu. S největší pravděpodobností jde o značku kováře, který meč vyrobil.

