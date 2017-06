Tak tomuhle se říká týmová práce. Zatímco dvojice studentů roztáčí dlouhé švihadlo, ostatní členové ho přeskakují, jako by tam ani nebylo. Nejdřív se seřadí do fronty a pak kolem statické dvojice synchronizovaně obíhají, aby dosáhli co největšího počtu přeskoků za minutu.

Každý z členů japonského školního týmu na videu přeskočil švihadlo nejméně osmnáctkrát a jejich celkové skóre, díky němuž se minulé pondělí zapsali do Guinnessovy knihy rekordů, je 225 přeskoků za minutu.

Talentované žactvo tak překonalo předešlý světový rekord z roku 2013, který drželi jejich rivalové z nedaleké základní školy ve městě Nagoja. Ti zvládli švihadlo přeskočit 217krát.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Za půl minuty přeskočila Ajumi Sakamakiová roztáčená švihadla 129krát. Zdroj: Guinness World Records

Tato forma přeskoků přes lano je pokaždé týmovou záležitostí. Na jeho roztočení jsou potřeba dva lidé, na přeskoky ale stačí jeden. I v této kategorii drží světový rekord Japonci. Ajumi Sakamakiová nedávno přeskočila roztáčené lano 129krát za pouhých 30 sekund. Pohybovala se při tom tak rychle, že se dal výsledek spočítat až díky zpomalenému záběru.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Sadatoši Vanatabe je rekordmanem v přeskoku přes desetimetrové švihadlo. Zdroj: Guinness World Records

Jen před několika týdny se do Guinnessovy knihy rekordů zapsal i Japonec Sadatoši Vanatabe, jehož specialitou jsou individuální přeskoky přes extrémně dlouhé švihadlo, při kterých musí zapojit snad všechny svaly těla.