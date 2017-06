Slonice spolupracovaly, aby zachránily tonoucí mládě

Slonice ze zoologické zahrady Grand Park v jihokorejském Soulu prokázaly silný smysl pro týmovost při záchraně mláděte jedné z nich. To spadlo do rybníčku ve výběhu, zatímco z něj zvířata společně pila. Matka mláděte zprvu jen zoufale přihlížela tomu, co se děje, pomoc ale přišla doslova co by dup.