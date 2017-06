Pamatujete na kosatku Willyho? Je zpátky! Podívejte se na video

Kdo by nepamatoval na kamarádskou kosatku Willyho, který se v roce 1993 stal celosvětovým hrdinou? Vypadá to, že se zrodila nová filmová hvězda a to na březích studené Aljašky. Podívejte se, jak se kytovec mazlí s rybáři.