Muž hraje na 46 hudebních nástrojů

Možná znáte někoho, kdo hraje na dva nebo tři hudební nástroje. Takový koníček zabere dost času, o to víc, pokud chce člověk hrát na profesionální úrovni. Proto zní téměř neuvěřitelně, že se Libanonec Peter Nehmé stihl do svých 40 let naučit hrát na 46 hudebních nástrojů. A rozhodně nemluvíme o žádném amatérovi.