Vypadá to, jako by se 67letá žena dočista zbláznila. Na videu stojí Jean Brooksová za plotem svého domu a na projíždějící motoristy míří černým fénem. Ve skutečnosti jde ale o promyšlený tah, kterým se rozhodla zjednat pořádek na silnicích, aniž by k tomu měla jakékoli oprávnění.

Brooksová si vzala do hlavy, že vysoušeč vlasů vzdáleně připomínající rychlostní radar řidiče vystraší, a budou tak jezdit pomaleji. Na silnici, která vede kolem jejího domu řidiči jezdí až dvojnásobnou rychlostí, než je povolené.

Záměr obyvatelky Nottinghamu překvapivě vyšel a na rychlost projíždějících motoristů má nečekaný vliv. „Jakmile přišla s tím fénem, situace na silnici se neuvěřitelně uklidnila,“ řekl agentuře AP soused Brooksové, Ashley Mays. Ten se dokonce nechal jejím nápadem inspirovat a plánuje vytvořit vlastní falešný radar.

Samozvaná strážkyně zákona Brooksová už několikrát čelila útokům rozzlobených řidičů, ale jak sama říká, zastrašit se nenechá.