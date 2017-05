Pro Bansiovou byla láska zázrak. V roce 2012 na ni totiž její příbuzný vylil kyselinu za to, že mu dala facku, a žena má kvůli tomu znetvořenou tvář. Myslela si proto, že ji už nikdo nikdy nebude chtít, protože lidé na vzhledu velmi lpí. „Kdo by to byl řekl, že někdo, koho popálila kyselina a podstoupil 17 operací, najde lásku?“ cituje The Independent ženu.

Acid attack survivor finds love after dialing wrong number https://t.co/l6QRzskCTO pic.twitter.com/FGeGWktak2 — The Independent (@Independent) 26. května 2017

Jednoho dne Bansiová omylem vytočila špatné číslo a na druhé straně se ozval její současný manžel. „Zavolal jsem jí asi po dvou týdnech zpět, protože jsem se zamiloval do jejího hlasu. Nakonec jsme spolu mluvili každý den zhruba tři měsíce. Řekla mi i o tom útoku kyselinou, ale mě to bylo jedno, protože má úžasnou osobnost. Nakonec jsem se rozhodl požádat ji o ruku.“ tvrdí Singh.

Pár se v tomto týdnu opravdu vzal. Podle Singha jejich vztah přetrvá dlouho, jelikož mnoho lidí se zamiluje do partnerovy tváře a pak když zjistí, že to nestačí, rozvedou se. „Nezajímám se o její tvář. Je nádherná uvnitř. Doufám, že nám bůh požehná a budeme spolu do konce života,“ uzavírá Ind.